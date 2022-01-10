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ФСИН подтвердила смерть двоих заключенных в тюремной больнице Ангарска

УФСИН: в больнице ИК-2 Ангарска умерли двое заключенных, идет проверка по факту их смерти

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В тюремной больнице Ангарска скончались двое заключенных, начата проверка по факту их смерти. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСИН по Иркутской области.

В ведомстве пояснили, что в медучреждении при ИК-2 умерли один обвиняемый и один осужденный 6 и 9 января соответственно. В первом случае заключенный был обнаружен без признаков жизни в больничной палате. Он там находился один. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Вторая смерть произошла в ночь на 9 января — осужденный скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. У него было тяжелое заболевание. Материалы переданы в Следственный комитет России, добавили в УФСИН.

Там также опровергли, что заключенные ИК-2 умерли от голодовки. По данным тюремного ведомства, 29 декабря 2021 года трое осужденных, находящихся в одной камере, начали голодовку, протестуя против требований режима. Они прекратили акцию 9 января, принимают пищу по распорядку, состояние их здоровья удовлетворительное, отметили в УФСИН.

ИК-2 является колонией строгого режима, в которой отбывают наказание осужденные за тяжкие преступления.

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Любовь Ширижик
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