Дания направит авиацию и фрегат для участия в миссиях НАТО из-за Украины

Министерство обороны Дании приняло решение направить фрегат Peter Willemoes и четыре истребителя F-16 в состав постоянных военно-морских сил НАТО для помощи альянсу на фоне ситуации на Украине и «для обеспечения суверенитета стран Балтии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на королевское ведомство.

Фрегат с экипажем в 160 человек и авиация с персоналом в 70 человек присоединится к Североатлантическому альянсу до конца января. «То, что за этим решением стоит почти целиком весь Фолькетинг (парламент — прим. «Ленты.ру»), является важным и четким сигналом», — заявила глава Минобороны Трине Брамсен, назвав действия датского правительства серьезным и востребованным вкладом.

Предоставляемые силы будут участвовать в миссиях, находясь под командованием альянса, но действовать будут в Балтийском регионе. «Это делается для обеспечения необходимых возможностей сдерживания в свете текущей военно-политической ситуации вокруг Украины», — сказано в сообщении министерства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО поддерживают право Украины на самозащиту, суверенитет и территориальную целостность. Он рассказал, что Североатлантический альянс помогает Киеву приблизиться к членству в НАТО реализацией реформ. По его мнению, организация должна усиливать поддержку украинской стороны.