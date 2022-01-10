Генсек НАТО пообещал поддержку Украине

Страны-члены НАТО поддерживают право Украины на самозащиту, суверенитет и территориальную целостность. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в ходе выступления перед заседанием Комиссии НАТО — Украина, трансляция доступна на YouTube.

Генсек рассказал, что Североатлантический альянс помогает Киеву приблизиться к членству в НАТО реализацией реформ. По его мнению, организация должна усиливать поддержку украинской стороны.

«Мы никогда не пойдем на компромисс по базовому принципу — выбору каждой страны стать частью того союза, которого она хочет», — пообещал Столтенберг, высказываясь о присоединении Украины к альянсу. Он подчеркнул, что только Киев и 30 государств-членов организации вправе решать вопрос о вступлении страны в НАТО.

Ранее Столтенберг заявил о невозможности решения всех проблем в ходе переговоров с Россией в Женеве по гарантиям безопасности. При этом он выразил уверенность в возможности вести результативный диалог с российской стороной, однако не исключил конфронтации.