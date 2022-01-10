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Генсек НАТО заявил о невозможности решения всех проблем в диалоге с Россией

В НАТО заявили о необходимости диалога с Россией для недопущения нового конфликта в Европе

Фото: Thomas Imo / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности решения всех проблем в ходе переговоров с Россией в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом глава альянса сообщил в ходе выступления перед заседанием Комиссии НАТО — Украина, трансляция доступна в YouTube.

Он отметил важность диалога для недопущения нового конфликта в Европе и выразил уверенность в возможности вести результативный диалог с российской стороной, однако не исключил конфронтации.

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«Надеемся, что они (переговоры — прим. «Ленты.ру») определят путь, по которому мы можем продвинуться вперед, договоримся о проведении ряда встреч, положим начало процессу. Было бы нереалистично ожидать, что мы завершим все на этой неделе», — подчеркнул глава альянса

Столтенберг отметил, что в НАТО готовы выслушать озабоченности России. «Я раньше проводил переговоры с Россией, будучи премьер-министром [Норвегии], я вспоминаю, что можно договариваться с Россией, мы наблюдаем это и в контактах с НАТО в самых разных областях… Одновременно с этим мы должны быть готовы к тому, что Россия захочет применить силу, пойдет по пути конфронтации вместо сотрудничества», — завил генсек.

Ранее в Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча проходит в закрытом формате. Основные темы российско-американских консультаций — вопрос о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений.

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Анжелика Бережная
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