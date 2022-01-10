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В пустыне Австралии обнаружили остатки тропического леса

Science Advances: в австралийской пустыне обнаружены остатки тропического леса

Фото: Michael Frese

Международная группа ученых обнаружила ископаемые свидетельства древнего тропического леса эпохи миоцена (от 23 до 5 миллионов лет назад) в австралийской пустыне, в Новом Южном Уэльсе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Новое место палеонтологических раскопок McGraths Flat содержит окаменелости растений и животных, включая насекомых, пауков, рыб и птиц. Их возраст составляет 11-16 миллионов лет, а хорошая сохранность позволяет визуализировать с помощью электронного микроскопа отдельные клетки и субклеточные структуры. Кроме того, у некоторых рыб можно было определить содержимое желудков, а на телах некоторых насекомых обнаружены образцы пыльцы.

По словам исследователей, присутствие в окаменелостях остатков клеточных органелл меланосом позволяет реконструировать цветовые узоры птиц и рыб. Для этого можно сравнить размеры, форму и структуру ископаемых меланосом с органеллами в образцах тканей живущих ныне животных.

Ученые объясняют хорошую сохранность тем, что окаменелости сформировались в породе, обогащенной железосодержащим минералом гетитом. Богатые железом грунтовые воды стекали в стоячие водоемы, а частицы минерала осаждались вместе с останками живых организмов. При этом, вероятно, вокруг влажных тропических лесов возникали более сухие экосистемы, на что указывает попавшая в отложения пыльца растений, адаптированных к дефициту влаги. Это соответствует изменению климата в регионе примерно 14 миллионов лет назад, которое привело к массовому вымиранию австралийской фауны.

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Александр Еникеев
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