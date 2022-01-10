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США заявили о желании ограничиться дипломатией в отношениях с Россией

Госдеп: США хотят избежать жестких мер в отношении России, предпочли бы путь демократии

Фото: Reuters

Соединенные Штаты хотели бы избежать введения жестких мер против России и предпочли бы ограничиться дипломатическими путями решения. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале ведомства.

Дипломат напомнил, что у России не должно быть сомнений в том, что страны-участницы НАТО готовы принять в отношении Москвы жесткие меры, однако Североатлантический альянс надеется избежать этой необходимости.

«Такое развитие не является для нас предпочтительным», — пояснил Прайс, подчеркнув, что страны Запада предпочли бы искать решение проблем путем дипломатии.

Ранее первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что страны Запада введут против России коллективные санкции в случае ее вторжения на территорию Украины. По ее словам, эти ограничения включают меры против ключевых финансовых институтов и экспортные ограничения, которые ударят по основным отраслям промышленности.

Марина Совина
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