В США озвучили последствия вторжения России на Украину

Страны Запада введут против России коллективные санкции в случае ее вторжения на территорию Украины. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, подготовленные западными странами ограничения включают меры против ключевых финансовых институтов и экспортные ограничения, которые ударят по основным отраслям промышленности.

«Мы готовы, в координации c нашими партнерами и союзниками, взыскать эту суровую цену. Цена будет включать финансовые санкции. Сообщалось о том, что эти санкции будут затрагивать ключевые финансовые институты, включать меры экспортного контроля, которые направлены против ключевых отраслей», — сообщила она по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности.

Кроме того, по словам Шерман, меры реагирования на реализацию приписываемых России замыслов предполагают также размещение дополнительных сил НАТО на территории входящих в альянс стран и наращивание оборонительной помощи Украине.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе переговоров с американской стороной заверил партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Он напомнил дипломатам, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.