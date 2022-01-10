Братья потратили 709 тысяч рублей на день рождения собаки и попали под арест

Братья из индийского города Кришнанагар, штат Западная Бенгалия, потратили 700 тысяч рупий (709 тысяч рублей) на празднование дня рождения собаки и попали под арест. Об этом сообщает Times of India.

24-летний Чираг Патель и 19-летний Урвиш Патель решили не экономить на организации праздника в честь второго дня рождения домашней собаки по кличке Эбби. Они выделили 700 тысяч рупий (708 тысяч рублей), чтобы нанять организатора мероприятий и певца, пригласили гостей, заказали огромный торт и организовали индийские народные танцы.

Веселье во время роскошной вечеринки закончилось, когда полицейские арестовали хозяев животного и 35-летнего Дивьеша Мехарийю за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Когда видеозаписи с празднования дня рождения собаки начали распространяться в соцсетях, полиция узнала о мероприятии и ворвалась на вечеринку. В этот момент праздник был в разгаре, несмотря на введенный из-за COVID-19 комендантский час.

Патели и Мехарийя были наказаны за то, что у них не было масок, они нарушили нормы соблюдения социальной дистанции и организовали мероприятие без специального разрешения.

«Место проведения вечеринки было украшено цветами, воздушными шарами, фотографиями и изображениями их питомца. Там была огромная сцена для оркестра и певцов. Семья разрезала праздничный торт, а гости танцевали с большим воодушевлением», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в валлийском регионе Южный Уэльс, Великобритания, женщина-полицейский посетила запрещенную из-за карантина семейную вечеринку, напилась и устроила ДТП. Женщину могут отстранить от полицейской службы, если ее признают виновной.

