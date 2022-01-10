В США заявили о вытеснении российского газа с рынков Европы американским

Цена природного газа в Европе снижается второй день подряд на фоне роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) американскими танкерами, которые постепенно начинают вытеснять российский газ. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на данные операторов пишет, что потоки на терминалах СПГ в северо-западной части Европы находятся на максимальном уровне с декабря 2019 года. Поставки газа помогают компенсировать «ограниченный» экспорт из России, уточняет агентство.

Из-за рекордного роста цен на газ в Европе в прошлом месяце трейдерам, которые доставляют СПГ в Азию, пришлось перенаправить танкеры в европейские порты. Отмечается, что поставки из Соединенных Штатов помогают компенсировать потоки из России, которые в последнее время стали ограниченными.

Согласно данным Bloomberg, в настоящее время экспорт СПГ из США выгоден в Азию, а уже в марте и апреле — в Европу. При этом все больше сжиженного природного газа уже сейчас стало поступать в Евросоюз после того, как рост цен в конце 2021-го сделал этот регион наиболее привлекательным рынком.

Ранее Bloomberg писал, что Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах. По данным издания, предпосылками к дефициту являются снижение собственной добычи природного газа и отсутствие дополнительных поставок.

Запасы газа в Европе оскудели после того, как российский поставщик перестал бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию с 21 декабря. По словам «Газпрома», европейские покупатели сами не делают заявок. Из-за заморозки поставок стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.

