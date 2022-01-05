Европе предрекли отсутствие газа через два месяца

Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, предпосылками к дефициту являются снижение собственной добычи природного газа и отсутствие дополнительных поставок. «Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — говорится в статье.

«Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам», — заявил вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.

Ранее вице-премьер Новак назвал холодную зиму одной из основных причин роста цен на газ в Европе. Он указал, что Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. В результате летом европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, а зимой из-за низких температур на три недели сократилось время для закачки в подземные хранилища.

Запасы газа в Европе оскудели после того, как российский поставщик перестал бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию с 21 декабря. По словам «Газпрома», что европейские покупатели сами не делают заявок. Из-за заморозки поставок стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.