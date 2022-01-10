Стюардесса назвала неочевидные минусы работы в первом классе самолета

Бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани, которая прославилась в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, назвала неочевидные минусы работы в первом классе самолета. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

По словам девушки, на ее прошлом месте работы каждый бортпроводник проходил специальную подготовку, которая позволяла обслуживать пассажиров первого класса. Однако она отметила, что большинство сотрудников предпочитают работать в эконом-классе.

«Хотя за такие полеты нам платили больше, у первого класса есть свои недостатки», — заявила стюардесса. В качестве минуса блогерша назвала необходимость проходить дополнительные тренинги перед международными рейсами, а также требование хорошо знать английский язык.

Ранее в декабре эта же стюардесса поделилась ответами на вопросы о ее личной жизни, которые ей задали пользователи сети. Так, чаще всего юзеры интересовались, действительно ли в индустрии путешествий много измен — бортпроводница подтвердила это предположение.