Стюардесса ответила на самые интимные вопросы о своей личной жизни

Бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани, которая прославилась в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, ответила на самые популярные вопросы о своей личной жизни, которые ей задали пользователи сети. Интимными подробностями она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

Так, чаще всего юзеры интересовались, действительно ли в индустрии путешествий много измен — бортпроводница подтвердила это предположение. Еще один вопрос касался чувства одиночества, которое могут испытывать члены экипажа — девушка также ответила утвердительно, отметив, что постоянно переживала это состояние.

В ответ на вопрос, хотела бы она никогда не становиться стюардессой, Камалани призналась, что думала об этом. Так, в этом случае ей не пришлось бы проводить столько бессонных ночей, пропускать выходные и дни рождения близких, терпеть грубых людей и тосковать по дому.

Также бывшая бортпроводница рассказала, почему она уволилась из авиакомпании. По ее словам, в настоящее время она занимается детьми и посвящает все свободное время созданию контента для социальных сетей. Она считает, что ее карьера помогла ей путешествовать по миру, однако на данный момент она сосредоточилась на семье.

Ранее эта же стюардесса рассказала, почему некоторые пассажиры заказывают определенные напитки на борту. Исходя из своего опыта, бортпроводница объяснила, что любители имбирного эля чаще всего заказывают выпивку из страха, что их может стошнить на попутчиков во время полета.