Стюардесса объяснила любовь пассажиров к определенным напиткам во время полета

Бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани, которая прославилась в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, рассказала, почему некоторые пассажиры заказывают определенные напитки на борту. Своими наблюдениями она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

Исходя из своего опыта, стюардесса объяснила, чем похожи между собой пассажиры, выбирающие определенные напитки в самолете. Например, по ее словам, любители имбирного эля чаще всего заказывают его из страха, что их может стошнить на попутчиков во время полета.

По мнению девушки, пить томатный сок любят три типа пассажиров: одни всегда берут этот напиток только во время полета, так как считают, что он намного вкуснее в самолете, другие заказывают его, так как не обедали и планируют утолить им голод, третьи — веселые люди, которые просто хотят хорошо провести время.

«А если вы берете Sprite, то либо вам его заказала мама, либо вам пять лет», — пошутила Камалани.

Пользователи сети высказались насчет заявлений бортпроводницы. «Это про меня! Всегда ищу пакетик в кармане впереди стоящего кресла, так как меня постоянно тошнит», «100-процентная правда, пью эль только во время полета!», «Люблю томатный сок по первой причине», «Не знаю, лично я беру ром с кока-колой, чтобы успокоить нервы», «Мне давно не пять лет, но я всегда прошу Sprite, что со мной не так?» — такие комментарии оставили они.

Ранее в декабре эта же стюардесса связала черты личности пассажиров с их предпочтениями в напитках. Бортпроводница считает, что те, кто заказывает диетическую кока-колу во время полета, имеют сильную зависимость от сладкой газировки, а любители газированной воды имеют хороший вкус в выпивке.