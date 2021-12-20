Стюардесса связала черты личности пассажиров с их предпочтениями в напитках

Бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани, которая прославилась в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, нашла связь между чертами личностей пассажиров и их выбором напитков на борту. Своими наблюдениями она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

Бортпроводница считает, что предпочтения в напитках могут многое рассказать о пассажире. По ее словам, путешественники, которые заказывают диетическую кока-колу во время полета, имеют сильную зависимость от сладкой газировки. Стюардесса убеждена, что для таких людей она является аналогом алкоголя.

«Те, кто берет обычную газированную воду, — у вас прекрасный вкус в выпивке!» — заявила Камалани.

Основываясь на своем опыте, девушка рассказала, что обычный черный кофе чаще всего просят пожилые пассажиры, а состоятельные туристы, летающие бизнес-классом и посвящающие время на борту работе, предпочитают коктейль «Мимоза» (смесь шампанского и свежего апельсинового сока — прим. «Ленты.ру»).

В комментариях под видео пользователи сети поделились своим мнением насчет правдивости слов стюардессы. «Сегодня я выяснила, что мне 75 лет», «А я вообще алкоголь всегда заказываю», «Беру диетическую кока-колу, потому что у меня диабет», «А как же те, кто любит томатный сок? Нас очень много!», «Летаю первым классом и прошу чисто шампанское, без сока», — писали они.

Ранее в декабре эта же стюардесса назвала три способа избежать унижения в самолете при попытке закинуть тяжелый чемодан на высокую багажную полку. По ее словам, перед поездкой необходимо предварительно попробовать дома поднять свою загруженную вещами сумку над головой.