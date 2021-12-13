Стюардесса назвала три способа избежать одной унизительной вещи на борту

Бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани, которая прославилась в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, назвала три способа для комфортных путешествий с тяжелым чемоданом. Своими секретами она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

По мнению бортпроводницы, чтобы однажды не попасть в унизительную ситуацию в самолете, пытаясь закинуть тяжелый чемодан на высокую багажную полку, перед поездкой необходимо попробовать проделать то же самое дома. «Если вы не можете поднять свою загруженную вещами сумку над головой, не берите ее», — дала совет бывшая стюардесса.

Кроме того, девушка рассказала, что у большинства авиакомпаний на багажных полках имеются специальные наклейки, на которых указано, как именно следует размещать чемоданы пассажирам: горизонтально или вертикально. По словам Камалани, подсказки экономят время и силы туристов.

Также экс-сотрудница авиакомпании напомнила, что в обязанность бортпроводников не входит размещение багажа пассажиров на полках. Члены экипажа могут лишь помочь это сделать или дать совет по организации пространства. «Просто попросите посодействовать, и вам обязательно помогут», — порекомендовала тиктокерша.

Ранее в ноябре эта же стюардесса рассказала, как после любых перелетов на самолете сохранить свежий внешний вид. Девушка посоветовала брать с собой на борт маску для сна, беруши, эфирные масла, одеяло и подушку.