Стюардесса раскрыла секреты свежего внешнего вида после перелетов

Бывшая американская бортпроводница советует брать с собой на борт беруши и эфирные масла

Бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани, которая прославилась в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, рассказала, как после любых перелетов на самолете сохранить свежий внешний вид. Своими секретами она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

В первую очередь бортпроводница обратила внимание на то, как важно создать комфортную для себя атмосферу во время полета. Для этого она посоветовала брать с собой на борт маску для сна, беруши, эфирные масла, одеяло и подушку.

«И не забудьте надеть удобную для себя одежду! Никто на вас не смотрит, да и вообще всем все равно, во что вы одеты», — раскрыла хитрость Камалани.

Также тиктокерша посоветовала не терпеть холод или изнуряющую жару на борту и не стесняться обращаться к членам экипажа с просьбой отрегулировать температуру воздуха или принести теплый плед.

Еще одна рекомендация коснулась пассажиров с детьми. Бывшая сотрудница авиакомпании считает, что лучше оградить маленьких пассажиров от излучения планшетов или экранов телефонов во время полета и дать им небольшое количество мармеладных мишек с мелатонином — это поможет детям быстрее уснуть и восстановить силы.

Ранее в ноябре эта же американская бортпроводница раскрыла три лайфхака для комфортного путешествия в самолете. Так, она рассказала, где в уборной воздушного судна находятся средства женской гигиены.