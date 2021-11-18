Раскрыты три лайфхака для комфортного путешествия в самолете

Бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани (Kat Kamalani), которая прославилась в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, раскрыла три лайфхака для комфортного путешествия на самолете. Ими она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Камалани раскрыла, что в туалетной комнате на борту находятся средства женской гигиены — найти их можно в небольшом отсеке под держателем для салфеток.

Также девушка объяснила, что каждый пассажир вправе воспользоваться уборной в бизнес-классе. «Это совершенно приемлемо — только если вы не становитесь ногами на унитаз», — уточнила бывшая бортпроводница.

Кроме того, тиктокерша рассказала, как вести себя в тех случаях, когда авиакомпания продала больше билетов на рейс, чем было мест в самолете. «Не нужно соглашаться сразу на первое же альтернативное предложение перевозчика. Обязательно обратитесь к менеджеру и потребуйте скидку или другие бонусы, прежде чем принимать окончательное решение», — уточнила Камалани.

Ранее в октябре эта же бортпроводница назвала действия, которые необходимо предпринять в случае опоздания на рейс. Так, в первую очередь нужно обязательно подойти к выходу на посадку, если самолет все еще стоит на взлетно-посадочной полосе. Отмечалось, что существует вероятность, что время отправления лайнера было задержано, а значит, у опоздавших пассажиров есть шанс успеть на борт.