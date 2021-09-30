Стюардесса ответила на самые часто задаваемые вопросы о своей профессии

Стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани (Kat Kamalani), которая прославилась в социальных сетях благодаря рассказам о своей профессии, ответила на самые часто задаваемые вопросы о своей работе. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

По словам бортпроводницы, один из плюсов ее деятельности — это покрытие расходов на перелеты, размещение в отелях между рейсами, трансфер до аэропорта и питание.

При этом из неприятных аспектов работы стюардессой она выделила ненормированный рабочий график, из-за которого можно пропустить праздники и семейные торжества. «К счастью, у меня замечательные и понимающие близкие, которые поддерживают меня», — добавила она.

Кроме того, Камалани предупредила, что в начале карьеры бывает трудно справиться с многочасовой работой на ногах и отсутствием стабильного расписания.

Ранее в сентябре стюардесса перечислила вещи для комфортного путешествия на самолете. В первую очередь бортпроводница посоветовала иметь при себе небольшую сумочку на замке с прозрачным окошком, из которой будет удобно достать необходимые документы. Во-вторых, она порекомендовала брать с собой квадратные тканевые мешочки, куда можно сложить грязную одежду и обувь отдельно от чистых вещей.