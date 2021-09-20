Стюардесса в мини-юбке задрала ноги в кабине пилотов и впечатлила поклонников

Американская стюардесса попозировала в необычной позе, сидя в кабине пилотов, и впечатлила поклонников. Снимок публикует Instagram-аккаунт @cabin_crew_beauties, в котором освещается досуг членов экипажа.

На размещенном в сети фото девушка сидит в кресле пилота воздушного судна, задрав ноги на штурвал. При этом бортпроводница одета в официальную униформу, состоящую из серой жилетки и мини-юбки в тон. Из аксессуаров на девушке — наручные часы и черные туфли на высоком каблуке.

Подписчики аккаунта восхитились внешностью стюардессы и начали делать ей комплименты в комментариях. «Шикарные ноги!», «Хотел бы я быть пилотом этого самолета», «Невероятно красивая женщина», «Какой горячий кадр», «Я от вас просто в восторге», — писали они.

Ранее в сентябре другая стюардесса сфотографировалась на борту авиалайнера в необычной позе и привела в восторг пользователей сети. На опубликованном снимке девушка сидела на тележке для еды в проходе и двумя руками держала чайник. На ней — фирменное черное платье с мини-юбкой, темные колготки и туфли в тон.