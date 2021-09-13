Внешность российской стюардессы в мужском костюме удивила иностранцев в сети

Российская стюардесса, которая прославилась в социальных сетях благодаря блогу о своей профессии и личной жизни, примерила мужской костюм и восхитила иностранных поклонников. Фотографию девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.

На опубликованном снимке бортпроводница позирует в темно-синем брючном костюме и белой рубашке с воротничком. Из аксессуаров на ней надет красный галстук и черный кожаный ремень. Кроме того, девушка ярко накрашена, а ее волосы уложены легкими локонами.

Пользователи сети удивились необычному образу и внешности стюардессы. «Какая милая девушка», «Идеально», «Передаю привет из Японии», «Фантастический лук», «Прямо как кукла Барби», «Невероятно», — писали они.

Ранее в сентябре бортпроводница иностранной авиакомпании забралась на багажную полку в самолете в мини-юбке и вызвала восхищение у подписчиков. На фотографии видно, как девушка лежит в отсеке для ручной клади — на ней также надета голубая рубашка и туфли на высоком каблуке. «Какая вы красивая и ловкая», — отмечали юзеры в комментариях.