Стюардесса в мини-юбке забралась на багажную полку и удивила пользователей сети

Стюардесса забралась на багажную полку самолета в мини-юбке и попозировала для фото. Кадры, удивившие пользователей сети, появились в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа.

На опубликованных снимках бортпроводница лежит на полке для ручной клади в мини-юбке черного цвета и голубой рубашке. Из аксессуаров на девушке — трехцветный шейный платок, темные колготки и туфли в тон.

Пользователи сети оценили задумку стюардессы и оставили восхищенные комментарии. «Какая вы красивая и ловкая», «Теперь, когда буду складывать вещи на полку, буду вспоминать вас», «Ничего себе, вот это да!», «У вас такая отличная фигура», «Какие милые фотографии», — писали они.

Ранее в августе другая бортпроводница в мини-юбке также забралась на багажную полку и вызвала восхищение пользователей сети. На снимке она в темно-синей униформе, опираясь коленом на пассажирское сиденье, по пояс залезла в открытый отсек для ручной клади. При этом на девушке надеты красные туфли на высоком каблуке.