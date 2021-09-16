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Стюардесса в мини-юбке забралась на тележку для еды и восхитила публику

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Фото: @fly_hostess_

Американская стюардесса сфотографировалась на борту авиалайнера в необычной позе и привела в восторг пользователей сети. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram-аккаунте @fly_hostess_, освещающем жизнь членов экипажа со всего мира.

На размещенном снимке бортпроводница сидит на тележке для еды в проходе и двумя руками держит чайник. При этом девушка одета в фирменное черное платье с мини-юбкой, темные колготки и туфли в тон. Ее образ дополнен распущенными волосами и голубым шейным платком.

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Публика в сети оценила снимок стюардессы и оставила восхищенные комментарии. «Какая красивая девушка с шикарными ногами!», «Ты такая горячая», «Выглядишь просто невероятно!», «Королева», «Хотелось бы и мне иметь такие прекрасные ноги», — писали они.

Ранее в сентябре другая бортпроводница забралась на багажную полку самолета в мини-юбке и попозировала для фото. На опубликованных кадрах девушка одета в мини-юбку черного цвета и голубую рубашку. Из аксессуаров на ней — трехцветный шейный платок, темные колготки и туфли в тон.

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