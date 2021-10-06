Стюардесса назвала необходимые действия в случае опоздания на рейс

Бортпроводница из США: опоздавшим на рейс пассажирам нужно подойти к выходу на посадку

Стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани (Kat Kamalani), которая прославилась в социальных сетях благодаря рассказам о своей профессии, назвала действия, которые необходимо предпринять в случае опоздания на рейс. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Бортпроводница отметила, что в первую очередь нужно обязательно подойти к выходу на посадку, если самолет все еще стоит на взлетно-посадочной полосе. По ее словам, есть вероятность, что время отправления лайнера было задержано, а значит, у опоздавших пассажиров есть шанс успеть на борт.

Также девушка объяснила, что если турист зарегистрирован на рейс, но не явился на посадку, сотрудник авиакомпании, который стоит у гейта, может посадить на свободные места в самолете других людей. Например, тех, кто купил билет и не улетел, или других работников перевозчика, которым надо по каким-то причинам отправиться этим маршрутом.

Помимо прочего, стюардесса напомнила туристам, что нужно вежливо общаться с сотрудниками авиакомпании. В этом случае они пойдут навстречу и постараются помочь.

Ранее в сентябре эта же стюардесса ответила на самые часто задаваемые вопросы о своей профессии. По словам бортпроводницы, один из плюсов ее деятельности — это покрытие расходов на перелеты, размещение в отелях между рейсами, трансфер до аэропорта и питание.