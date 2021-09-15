Стюардесса раскрыла требования авиакомпаний к внешности бортпроводниц

Стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани (Kat Kamalani), которая прославилась в социальных сетях благодаря рассказам о своей профессии, раскрыла требования к внешности бортпроводников. Об этом девушка рассказала на видео в своем TikTok-аккаунте.

Камалани объяснила, что сотрудников авиакомпании не взвешивают на весах, но они должны пройти несколько тестирований, которые формально являются некими ограничениями. Например, если соискатель на позицию бортпроводника доходит до этапа личного собеседования, его просят сесть на кресло с откидной спинкой и пристегнуть ремень безопасности.

Второй тест — закрыть багажную полку над рядами кресел. Камалани подчеркнула, что таким образом работодатель оценивает рост кандидата. На третьем испытании соискателю предлагается самостоятельно захлопнуть дверь самолета — это позволяет убедиться в достаточности силовых качеств у претендента на должность бортпроводника.

«Как видите, нет никаких особых требований к весу, но все-таки определенные ограничения существуют», — подытожила стюардесса.

Ранее в августе эта же бортпроводница рассказала о нескольких способах минимизировать риск заражения инфекциями в отелях. Например, девушка посоветовала заворачивать пульт от телевизора в прозрачный пакет.