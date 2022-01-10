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Японская корпорация разрешила сотрудникам работать по четыре дня

Bloomberg: Panasonic предложил сотрудникам перейти на четырехдневную рабочую неделю

Фото: Steve Marcus / Reuters

К списку компаний, которые разрешают своим сотрудникам перейти на четырехдневную рабочую неделю, присоединилась японская корпорация Panasonic. Об этом в ходе брифинга для инвесторов заявил глава конгломерата Юки Кусуми, сообщает Bloomberg. По его словам, свободные дни работники могут тратить на личные дела.

В том числе компания не против, чтобы они подрабатывали на стороне или занимались волонтерской работой. Основной задачей Кусуми назвал поиск идеального баланса между стилем работы и стилем жизни, который подошел бы разным сотрудникам.

Как отмечает издание, Panasonic, как и другие технологические компании, пытается найти способ сохранить старых и привлечь новых талантливых сотрудников, что в связи с дефицитом на рынке труда становится все сложнее.

В общей сложности в Японии вариант с более чем двумя гарантированными выходными днями в неделю в 2020 году (данные опроса, проведенного министерством труда) использует восемь процентов компаний. Однако вариант с четырехдневкой становится все популярнее. Например, с апреля этого года производитель лекарств Shionogi & Co. даст сотрудникам возможность отдыхать три раза в неделю. А Yahoo Japan Corp. и Sompo Himawari Life Insurance Inc. позволяют уйти на четырехдневку тем, кто ухаживает за детьми или престарелыми родственниками.

В ноябре прошлого года глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что россияне должны работать больше и не мечтать о четырехдневке. По его мнению, труд приносит человеку радость и не должен восприниматься как ярмо.

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Платон Щукин
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