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США заявили о готовности продолжать переговоры с Россией

Госдеп: США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам двухсторонней повестки
Нед Прайс

Нед Прайс . Фото: Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс завил, что Вашингтон готов продолжать переговоры с Москвой по вопросам двухсторонней повестки, которые были обозначены на встрече делегаций двух стран в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы продолжать дискуссии с Россией по двухсторонним вопросам, которые мы обозначили на сегодняшней встрече — до тех пор, пока они будут носить практический характер», — сказал он.

В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

Марина Совина
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