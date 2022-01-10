Бывший аналитик ЦРУ заявил о пропущенных от России сигналах

Бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биби рассказал, что рост напряженности между Россией и Западом произошел из-за пропущенных от нее сигналов, а также вследствие неверного понимания российских интересов. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

«Россия продолжала посылать сигналы, которые мы не понимали», — сказал Биби. Так, негативными сигналами он назвал размещение войск на границе и демонстрацию того, что сближение Украины с НАТО или стратегическое партнерство с США являются неприемлемыми красными линиями.

Еще одним сигналом стало испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре прошлого года. По мнению аналитика, время испытаний было выбрано не случайно. «Москва продемонстрировала нам свою решимость», — добавил он.

При этом положительным сигналом стало предложение президента России Владимира Путина провести прямые переговоры по стратегической стабильности и гарантиям безопасности, считает Биби. Демонстративная готовность России решать вопросы в дипломатическом русле дает надежду на деэскалацию, заключил эксперт.

Ранее бывший офицер американской армии Дэвид Пайн заявил, что переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности могут привести к заключению соглашений, сравнимых по важности с теми, что были озвучены в ходе Ялтинской конференции, проходившей в 1945 году.