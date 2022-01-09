Американский аналитик сравнил переговоры России и США с Ялтинской конференцией

Переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности могут привести к заключению соглашений, сравнимых по важности с теми, что были озвучены в ходе Ялтинской конференции, проходившей в 1945 году. Такое мнение высказал эксперт в области исследований проблем национальной безопасности, бывший офицер американской армии Дэвид Пайн, его слова приводит Sputnik International.

Американский аналитик также высказал мнение о том, что, хотя предложенные Москвой проекты договоров о безопасности кажутся разумными, глава Белого дома может занимать негативную позицию по отношению к некоторым пунктам. По его словам, это может продиктовано низкой популярностью президента среди граждан его страны.

При этом Пайн выразил надежду, что переговоры станут своего рода «Ялтой 2.0» — аналогом Ялтинской конференции. Он отметил, что в годы холодной войны наследие упомянутой конференции эффективно работало в пользу сохранения мира между США и Советским Союзом.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков назвал возможным сценарий, при котором переговоры с представителями США в Женеве по гарантиям безопасности ограничатся одной встречей.

В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).