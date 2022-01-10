В США раскрыли причину разрушения ДРСМД с Россией

В США раскрыли причину разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве по гарантиям безопасности, ее цитирует ТАСС.

Так она ответила на вопрос о возможности возвращения США и России к ДРСМД по итогам дискуссий по безопасности.

«Российская сторона коснулась озабоченностей, которые у нас есть и которые привели к разрушению договора о ракетах средней и меньшей дальности... Эти озабоченности касались российских ракет средней дальности, они сохраняются», — подчеркнула она.

По словам Шерман, на переговорах восстановление ДРСМД не обсуждалось, США только представляли идеи. Она отметила, что впереди еще «длинный путь», однако эта тема может обсуждаться на переговорах, и по ней возможен прогресс. «Нужно посмотреть, возможны ли тут действия с обеих сторон, которые повысят нашу безопасность», — заключила она.

Ранее Шерман заявила, что США никому не позволят закрыть двери НАТО для какой-либо страны. По ее словам, вопросы по другим странам нужно обсуждать в присутствии их представителей.

В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.