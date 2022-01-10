США пообещали не закрывать двери НАТО

США никому не позволят закрыть двери НАТО для какой-либо страны. С таким обещанием выступила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров по безопасности с российскими коллегами в Женеве, передает РИА Новости.

«Мы привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с нашими союзниками и партнерами по двусторонним вопросам», — заявила Шерман. Она также отметила, что вопросы по другим странам нужно обсуждать в присутствии их представителей.

В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса поддерживают право Украины на самозащиту, суверенитет и территориальную целостность. Он рассказал, что Североатлантический альянс помогает Киеву приблизиться к членству в НАТО реализацией реформ. В альянсе пообещали, что никогда не пойдут на компромисс по своему базовому принципу — «выбору каждой страны стать частью того союза, которого она хочет».