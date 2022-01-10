Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США пообещали не закрывать двери НАТО

Первый замгоссекретаря США Шерман: США никому не позволят закрыть двери НАТО для стран

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

США никому не позволят закрыть двери НАТО для какой-либо страны. С таким обещанием выступила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров по безопасности с российскими коллегами в Женеве, передает РИА Новости.

«Мы привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с нашими союзниками и партнерами по двусторонним вопросам», — заявила Шерман. Она также отметила, что вопросы по другим странам нужно обсуждать в присутствии их представителей.

В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса поддерживают право Украины на самозащиту, суверенитет и территориальную целостность. Он рассказал, что Североатлантический альянс помогает Киеву приблизиться к членству в НАТО реализацией реформ. В альянсе пообещали, что никогда не пойдут на компромисс по своему базовому принципу — «выбору каждой страны стать частью того союза, которого она хочет».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Переговоры делегаций России и США в Женеве завершились
Малышева предупредила о риске опасного заболевания после новогодних праздников
Акции крупнейшего производителя каннабиса подскочили
Россияне купили рекордное число Rolls-Royce
Больше полутысячи москвичей сели за руль пьяными в праздники
Рябков допустил военный ответ России на действия НАТО
Тайский отель пригрозил туристке многомилионным иском из-за плохого отзыва
Власти Казахстана выделят квартиры семьям погибших силовиков
Девушка потратила студенческий займ на пластику носа и вызвала гнев в сети
Невеста попыталась заразиться COVID-19 ради спасения свадьбы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter