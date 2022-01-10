Рябков припомнил США фразу «какие ваши доказательства?»

Замглавы МИД России Сергей Рябков вспомнил фразу из фильма «Красная жара» (1988) с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Так он ответил на вопрос по итогам переговоров с США в Женеве о том, как Москве доказать США, что Россия не собирается нападать на Украину. Трансляцию пресс-конференции вел ТАСС на своей странице в YouTube.

«Что касается доказательств с нашей стороны. Это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером на Красной площади, который задавался вопросом: "Какие ваши доказательства?" Мы тысячи раз просили американцев предъявить доказательства. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что "вы и сами знаете, что вы делаете, и ничего больше доказывать не нужно". Наверное, можно пойти по тому же пути и сказать: "Не хотите на слово верить, и не надо"», — рассказал дипломат.

Он отметил, что публикации данных о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину, являются дезинформацией или мисинформацией.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что возвращение российских вооруженных сил от границы России и Украины в казармы стало бы доказательством отсутствия планов по якобы потенциальному вторжению России на Украину.

Женевские переговоры, на которых с американской стороной обсуждались предложенные Россией инициативы по гарантиям безопасности, завершились вечером в понедельник, 10 января. Дискуссия между официальными лицами двух стран длилась около 7,5 часа.

В фильме «Красная жара» фразу «Какие ваши доказательства?» произносит не герой Шварценеггера капитан милиции Иван Данко, а один из преступников, которого играет Норберт Невеньи. Так он просит обосновать свой арест. В ответ Данко ломает протез его ноги и высыпает хранившийся в нем кокаин, произнося «Кокаинум».