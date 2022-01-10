В Госдуме предложили создать национального героя в российском кино

Зампред комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что современным авторам кино и мультфильмов стоит подумать о создании национального героя в отечественном кинематографе.

По мнению депутата, российский кинематограф способен конкурировать с западным, несмотря на то, что пока и отстает от него. «Но сегодня и в техническом плане, и в творческом плане мы их догоняем», — отметила она.

Драпеко предложила авторам при работе над национальным героем в кино обратиться к большому списку как реальных исторических личностей, так и вымышленных персонажей. Она также подчеркнула, современным авторам следует создавать новый контент, а не делать ремейки классических сказок и кинокартин.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала о том, что депутаты задумались о запрете гомосексуальных сцен в кино и приготовились внести на рассмотрение соответствующий законопроект.