Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили создать национального героя в российском кино

Депутат Госдумы Драпеко: в отечественном кинематографе стоит создать национального героя
Елена Драпеко

Елена Драпеко . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Зампред комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что современным авторам кино и мультфильмов стоит подумать о создании национального героя в отечественном кинематографе.

По мнению депутата, российский кинематограф способен конкурировать с западным, несмотря на то, что пока и отстает от него. «Но сегодня и в техническом плане, и в творческом плане мы их догоняем», — отметила она.

Драпеко предложила авторам при работе над национальным героем в кино обратиться к большому списку как реальных исторических личностей, так и вымышленных персонажей. Она также подчеркнула, современным авторам следует создавать новый контент, а не делать ремейки классических сказок и кинокартин.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала о том, что депутаты задумались о запрете гомосексуальных сцен в кино и приготовились внести на рассмотрение соответствующий законопроект.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Переговоры делегаций России и США в Женеве завершились
В МИД России забеспокоились из-за возможных провокаций со стороны Украины
США ввели санкции против 116 лиц из-за «подрыва демократии» в Никарагуа
В МГУ рассказали о дальнейшем обучении девятилетней студентки
В НАТО заявили о слежке за действиями войск ОДКБ в Казахстане
Россиян обеспечат бесплатной сотовой связью в Казахстане
В Госдуме предложили создать национального героя в российском кино
Россиянин сломал челюсть столичному водителю такси
Экономиста ФСИН осудили условно за поборы с подчиненных
В Швеции ответили на вопрос о вступлении в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter