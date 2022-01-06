В Госдуме задумались о запрете гомосексуальных сцен в кино

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала о том, что депутаты задумались о запрете гомосексуальных сцен в кино и приготовились внести на рассмотрение соответствующий законопроект. Ее слова передает РИА Новости.

По словам депутата, закон о защите детей от информации заметно устарел. «Мы намереваемся внести поправки в этот законопроект. Это касается и сексуальных девиаций, гомосексуальных сцен в кино», — пояснила она.

Работа над проектом по плану начнется после новогодних каникул. «Я считаю, что дело чести сейчас нам заняться этим законом и внести в него поправки. Намереваюсь это сделать сама», — заключила Останина.

В ноябре прошлого года «Ведомости» сообщали, что Роскомнадзор задумал запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Их предлагалось включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи по требованию Роскомнадзора обязаны блокировать.