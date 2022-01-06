Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме задумались о запрете гомосексуальных сцен в кино

Депутат Останина рассказала о планах внести проект о запрете в кино гомосексуальных сцен

Фото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала о том, что депутаты задумались о запрете гомосексуальных сцен в кино и приготовились внести на рассмотрение соответствующий законопроект. Ее слова передает РИА Новости.

По словам депутата, закон о защите детей от информации заметно устарел. «Мы намереваемся внести поправки в этот законопроект. Это касается и сексуальных девиаций, гомосексуальных сцен в кино», — пояснила она.

Работа над проектом по плану начнется после новогодних каникул. «Я считаю, что дело чести сейчас нам заняться этим законом и внести в него поправки. Намереваюсь это сделать сама», — заключила Останина.

В ноябре прошлого года «Ведомости» сообщали, что Роскомнадзор задумал запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Их предлагалось включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи по требованию Роскомнадзора обязаны блокировать.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о необходимости запустить «Северный поток-2»
Стало известно о возможном отказе США от санкций против «Северного потока-2»
Жители Нур-Султана начали массово снимать деньги в банкоматах
В Госдуме задумались о запрете гомосексуальных сцен в кино
В центре Алма-Аты военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо протестующих
В центр Алма-Аты пригнали БТР и грузовики с вооруженными силовиками
Курс доллара взлетел до максимума с апреля
Все административные здания в Нур-Султане взяли под усиленную охрану
Психолог перечислил способы избавиться от постковидной тревоги
Назван проявляющийся на коже главный синдром серьезной болезни печени
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter