Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии

Российского актера Леонида Куравлева госпитализировали. Об этом сообщает Starhit.

Уточняется, что артист попал в больницу несколько дней назад. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

У 85-летнего Куравлева были проблемы с дыханием, в связи с чем он сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. «Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — отметил источник Starhit в больнице.

В феврале 2021 года сообщалось, что Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими. По словам друзей Куравлева, после гибели супруги Нины Васильевой в 2012 году он окончательно отсек все связи, прекратил отвечать на звонки и стал затворником.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Звание народного артиста он получил в 1977 году.