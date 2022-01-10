США призвали ОДКБ покинуть Казахстан по первой просьбе властей

Власти США призывают ОДКБ вывести силы, переброшенные в Казахстан для урегулирования ситуации, когда об этом попросят местные власти. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге, трансляция которого велась на Youtube-канале ведомства.

«Они должны покинуть Казахстан, когда его власти попросят об этом», — сообщил он.

Прайс также прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о миротворцах ОДКБ в Казахстане. Дипломат в начале января говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации в республике, произнес фразу: «Когда к вам домой приходят русские, их бывает сложно заставить уйти».

Представитель Госдепа в ответ на возмущения российского МИД отметил, что заявления госсекретаря «основаны на годах и десятилетиях исторического опыта».

«Сложно спорить с тем, что он сказал», — заявил Прайс.

При этом он отказался комментировать ответ российских дипломатов на заявление Блинкена. «Мы не будем вступать в дискуссию "око за око», — заявил Прайс.

9 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона потребует от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ. «У нас есть реальные вопросы, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу», — сказал дипломат.

