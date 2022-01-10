Страны западной Африки закрыли границы с Мали из-за переноса выборов

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело жесткие санкции в отношении Мали, где в мае 2021 года прошел переворот, и закрыло сухопутные и воздушные границы с государством из-за переноса срока выборов. Об этом сообщает Reuters.

Новые меры были приняты сообществом, когда временные власти Мали предложили перенести выборы с февраля 2022 года на декабрь 2025. В ЭКОВАС назвали график возвращения к конституционному правлению неприемлемым. «Этот график просто означает, что нелегитимное военное переходное правительство возьмет в заложники народ Мали», — добавили в организации.

Все финансовые транзакции со страной со стороны членов сообщества, кроме жизненно необходимых, приостанавливаются, замораживаются малийские государственные активы в некоммерческих банках, что фактически лишает страну к доступу к региональным финансовым рынкам.

В ответ на решение ЭКОВАС правительство Мали пообещало закрыть свою сторону границы со странами сообщества, отозвать своих послов и оставить за собой право пересмотреть свое членство в организации.

Мали находится в состоянии перманентной внутренний нестабильности уже несколько лет. В августе 2020 года на волне массовых антикоррупционных протестов военные свергли законно избранное правительство президента Ибрагима Бубакара Кейта. В конце сентября того же года коллегия выборщиков, созданная под руководством военных, назначила Ба Ндао временным президентом страны. Ожидалось, что переходный период займет 18 месяцев.

Однако в ночь на вторник, 25 мая 2021 года, военные в Мали арестовали президента, премьер-министра и министра обороны временного правительства. В результате военного переворота к власти пришел полковник Ассими Гоита. Мировое сообщество осудило путчистов.