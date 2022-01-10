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В Молдавии потребовали поднять цены на электроэнергию почти в два раза

Молдавская компания Premier Energy потребовала поднять тариф на электроэнергию в 1,8 раза

Фото: страница Premier Energy в Facebook

Молдавская энергетическая компания Premier Energy, принадлежащая чешскому инвестфонду Emma Capital, потребовала с 1 февраля поднять тариф на электроэнергию в 1,8 раза, пишет «Sputnik Молдова».

Она объяснила необходимость повышения тарифа почти в два раза высокими закупочными ценами центрального поставщика, компании Energocom. По сравнению с октябрем 2021 года рост цен в ноябре-декабре составил 96 процентов. Другая причина — двукратное повышение цен на Украине и прогнозируемое обесценивание молдавского лея, заложенное в бюджете.

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Premier Energy поставляет электроэнергию в центре и на юге Молдавии, в том числе в Кишиневе. Компания обсуживает 820 тысяч потребителей.

Дорожает в стране и топливо. В конце прошлого года стоимость российского газа для Молдавии составляла 550 долларов за тысячу кубометров, однако с января цена резко выросла — до 647 долларов. Ранее тариф для потребителей рассчитывался на основе стоимости газа в 430 долларов за тысячу кубометров.

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Мария Строителева
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