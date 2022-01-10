Российские компании захотели обойти новые выплаты

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и его глава Александр Шохин предложили компаниям способ обходить новые выплаты государству в рамках намеченной стратегии декарбонизации, пишут «Ведомости». Для этого необходимо зачитывать некоторые платежи компаний, осуществляемые ими в ходе своей деятельности, в качестве будущего возможного углеродного сбора.

Шохин направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Речь в нем в первую очередь идет о договорах на поставку мощностей (ДМП). Они заключаются между промышленными потребителями электроэнергии и генерирующими компаниями и обязывают последних в обмен на регулярную плату предоставлять мощности по генерации электроэнергии в нужном объеме в необходимый момент. Такой подход связан с особенностями электроэнергии, как энергетического товара, поскольку ее невозможно хранить.

На практике, как утверждают специалисты, генерирующие компании далеко не всегда исполняют свои обязательства и могут практически безнаказанно отказать контрагентам по ДПМ в предоставлении необходимых мощностей. Согласно сложившейся в России практике, средства, привлекаемые в рамках ДПМ, направляются на реализацию проектов в области альтернативной генерации электроэнергии, например, на строительство ветряных и солнечных электростанций.

По мнению Шохина, платежи промышленных потребителей электричества в рамках ДПМ следует приравнять к платежам в рамках углеродного сбора. По оценкам РСПП, к 2035 году российские компании заплатят в рамках ДПМ около восьми триллионов рублей, которые авторы инициативы считают «платой за снижение выбросов парниковых газов». Платежи в рамках ДМП за снижение вредных выбросов в ближайшие 13 лет достигнут 55 евро за одну тонну углекислого газа (в декабре квота на выброс тонны углекислого газа на торгах европейской биржи стоила около 80 евро).

Кроме того, глава РСПП предлагает распространить аналогичные правила и на другие расходы компаний, в том числе на акцизы на бензин, штрафы за сверхнормативное сжигание попутного нефтяного газа и на плату за негативное воздействие на окружающую среду из-за выбросов метана.

Это не первая подобная инициатива, вписывающаяся в принятую в ноябре правительством стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Она предполагает уменьшение выбросов парниковых газов на 60 процентов к 2050 году от уровня 2019-го и достижение углеродной нейтральности к 2060-му.

Минэкономразвития готовится запустить отечественный рынок углеродных единиц, которые будут предоставляться компаниям при сокращении ими выбросов ниже заранее определенных квот. Российские власти ожидают, что такие единицы будут признаваться европейскими регуляторами при экспорте российских товаров в страны Евросоюза и помогут избегать уплаты европейского трансграничного углеродного налога, который должен заработать с 2026 года. Его предварительные условия предполагают, что от уплаты будут освобождены только те экспортеры, которые смогут доказать уплату аналогичного сбора в собственной стране. Доля ЕС в российском экспорте составляет около 40 процентов.