США ввели санкции против 116 лиц из-за «подрыва демократии» в Никарагуа

США ввели санкции против 116 лиц, запретив им въезд, из-за причастности к «подрыву демократии» в Никарагуа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как отмечается в тексте, в список персон нон грата входят мэры, прокуроры, ректоры университетов, сотрудники правоохранительных органов, а также руководители тюрем и военачальники.

«США будут использовать дипломатические и экономические инструменты для восстановления демократии и соблюдения прав человека в Никарагуа. С этой целью Госдепартамент предпринимает меры по введению визовых ограничений в отношении 116 лиц, причастных к подрыву демократии в Никарагуа», — уточняется в заявлении Блинкена.

В начале августа Европейский союз (ЕС) ввел санкции против ряда первых лиц Никарагуа по обвинению в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции. 7 ноября в Никарагуа состоялись президентские и парламентские выборы, позже президент США Джо Байден назвал выборы в республике несвободными.