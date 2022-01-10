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США ввели санкции против 116 лиц из-за «подрыва демократии» в Никарагуа

Госсекретарь Блинкен: вводим санкции против 116 лиц из-за подрыва демократии в Никарагуа

Фото: Mayela Lopez / Reuters

США ввели санкции против 116 лиц, запретив им въезд, из-за причастности к «подрыву демократии» в Никарагуа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как отмечается в тексте, в список персон нон грата входят мэры, прокуроры, ректоры университетов, сотрудники правоохранительных органов, а также руководители тюрем и военачальники.

«США будут использовать дипломатические и экономические инструменты для восстановления демократии и соблюдения прав человека в Никарагуа. С этой целью Госдепартамент предпринимает меры по введению визовых ограничений в отношении 116 лиц, причастных к подрыву демократии в Никарагуа», — уточняется в заявлении Блинкена.

В начале августа Европейский союз (ЕС) ввел санкции против ряда первых лиц Никарагуа по обвинению в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции. 7 ноября в Никарагуа состоялись президентские и парламентские выборы, позже президент США Джо Байден назвал выборы в республике несвободными.

Марина Совина
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