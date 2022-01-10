Бывший советник Назарбаева рассказал «бешенстве» Запада из-за ввода сил ОДКБ

Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев рассказал «бешенстве» Запада из-за ввода в страну сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передает РИА Новости.

По словам Ертысбаева, у западных стран, Евросоюза и США к Казахстану огромный интерес, так как они вложили в страну почти 376 миллиардов долларов инвестиций. «Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад», — констатировал он.

Ертысбаев выразил мнение, что к беспорядкам в Казахстане имеют причастность именно иностранные силы. «Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России, потому что Россия начинает на следующей неделе жесткие переговоры с Соединенными Штатами Америки, НАТО», — объяснил эксперт, подчеркнув, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «делает все правильно».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона потребует от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ. Он также раскритиковал приказ Касым-Жомарта Токаева открывать по протестующим огонь на поражение.