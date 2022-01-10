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В Казахстане назвали срок окончания миссии ОДКБ

МИД Казахстана: миротворцы ОДКБ покинут страну после стабилизации обстановки

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно, они покинут страну после стабилизации обстановки. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана, распространенном через Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ, в котором публикуется официальная информация ведомств о текущей ситуации в республике.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что около 2500 миротворцев, задействованных в охране стратегических объектов и прикрытии казахстанских сил правопорядка, вернутся в свои государства при первом обращении казахстанской стороны.

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9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Казахстан запросил помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в критический момент. Она уточнила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев задействовал легитимные процедуры. «После этого партнеры по ОДКБ действовали настолько четко и слажено, что у многих западных партнеров возник вопрос: а как так быстро?», — сказала дипломат.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане.

Марина Совина
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