В Казахстане назвали срок окончания миссии ОДКБ

Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно, они покинут страну после стабилизации обстановки. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана, распространенном через Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ, в котором публикуется официальная информация ведомств о текущей ситуации в республике.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что около 2500 миротворцев, задействованных в охране стратегических объектов и прикрытии казахстанских сил правопорядка, вернутся в свои государства при первом обращении казахстанской стороны.

9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Казахстан запросил помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в критический момент. Она уточнила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев задействовал легитимные процедуры. «После этого партнеры по ОДКБ действовали настолько четко и слажено, что у многих западных партнеров возник вопрос: а как так быстро?», — сказала дипломат.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане.