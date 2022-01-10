На гуляющих с ребенком россиян неизвестные сбросили мешок строительной смеси

На гуляющих с коляской жителей Санкт-Петербурга неизвестные сбросили мешок строительной смеси. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло в одном из дворов на Среднерогатской улице. В распоряжении издания оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, как на гуляющих с ребенком возле жилого дома россиян с высоты падает мешок. Он пролетает в нескольких сантиметрах от семьи. Испуганные жители Петербурга сразу отходят назад.

Ранее в Санкт-Петербурге на Московском вокзале дети упали на рельсы. На появившихся в сети кадрах видно, как мать идет по вокзалу с двумя малышами, один из которых сидит в коляске. В какой-то момент женщина останавливается, но старший двухлетний ребенок катит коляску с восьмимесячным младенцем вперед. В итоге дети вместе с коляской упали на рельсы. Очевидцы и сотрудники вокзала бросились им на помощь.