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На гуляющих с ребенком россиян неизвестные сбросили мешок строительной смеси

РЕН ТВ: на гуляющих с ребенком жителей Петербурга сбросили мешок строительной смеси

Кадр: РЕН ТВ

На гуляющих с коляской жителей Санкт-Петербурга неизвестные сбросили мешок строительной смеси. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло в одном из дворов на Среднерогатской улице. В распоряжении издания оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, как на гуляющих с ребенком возле жилого дома россиян с высоты падает мешок. Он пролетает в нескольких сантиметрах от семьи. Испуганные жители Петербурга сразу отходят назад.

Ранее в Санкт-Петербурге на Московском вокзале дети упали на рельсы. На появившихся в сети кадрах видно, как мать идет по вокзалу с двумя малышами, один из которых сидит в коляске. В какой-то момент женщина останавливается, но старший двухлетний ребенок катит коляску с восьмимесячным младенцем вперед. В итоге дети вместе с коляской упали на рельсы. Очевидцы и сотрудники вокзала бросились им на помощь.

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Анна Щербакова
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