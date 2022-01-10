В российском регионе пропал 14-летний подросток

В Москве бесследно пропал 14-летний подросток. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ГСУ Следственного комитета России (СКР) Москвы Юлия Иванова.

По данным ведомства, 10 января мальчик, проживающий в столичном районе Марьино, не вернулся домой в положенное время. Его местонахождение не известно.

К поискам ребенка приступили сотрудники Следственного комитета совместно с волонтерами «Поиска пропавших детей».

Организована доследственная проверка по факту пропажи подростка.

Позднее родители ребенка сообщили, что его нашли живым и здоровым.

Ранее стало известно, что пропавшего в городе Углегорске Сахалинской области 15-летнего подростка нашли мертвым. Тело нашли в ходе проведения следственных действий на территории одного из неработающих предприятий города. По факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).