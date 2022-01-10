Названа самая перспективная профессия в 2022 году

Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, полагают 60 процентов россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Согласно данным опроса, 56 процентов респондентов также считают перспективной профессию врача, 44 процента — специалиста по нанотехнологиям, а 43 процента — вирусолога. При этом 39 процентов россиян отметили перспективы для менеджеров по продажам, 33 процента — инженеров и 27 процентов — строителей. Помимо этого, по мнению жителей страны, высоким спросом будут пользоваться HR-специалисты (18 респондентов), инфекционисты (15 процентов), а также медсестры и медбратья (10 процентов).

Ранее рекрутер Ильгиз Валинуров посоветовал направления дополнительного образования, на которые следует обратить внимание в 2022 году. Так, он назвал языки программирования одним из перспективных навыков для профессионального развития. Смысл в непрерывном обучении разным направлениям есть, подчернкул Валинуров.

