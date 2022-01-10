Экономиста ФСИН осудили условно за поборы с подчиненных

Бывшего экономиста ФСИН Нижегородской области осудили условно за поборы с подчиненных — ему дали два года и 10 месяцев лишения свободы, но приговор пока не вступил в законную силу. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

По данным ведомства, бывший экономист ФСИН с 2016 по 2020 помогал руководителю регионального управления собирать с подчиненных сотрудников деньги из выплачиваемых им премий. Таким образом он помог собрать за время своей работы более 1,8 миллиона рублей, которые ушли на личные расходы руководства ФСИН Нижегородской области.

Кроме этой суммы он помог собрать 860 тысяч рублей, которые были потрачены на различные нужды областного управления. Его судили за пособничество в превышении должностных полномочий и превышение должностных полномочий. Выявить преступление помогли сотрудники ФСБ области. Экономиста уволили из ФСИН на стадии предварительного расследования, когда стало окончательно ясно, что доказательств его вины более, чем достаточно.