Путин заявил об агрессии против Казахстана

Президент России Владимир Путин назвал события в Казахстане нападением на республику. На акт агрессии нужно было реагировать без промедления, подчеркнул глава государства. Такое заявление российский лидер сделал в ходе внеочередного заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), трансляцию которого ведет платформа «Смотрим».

«И как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич (президент Казахстана Токаев — прим. «Ленты.ру»), их нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан, по сути явилось актом агрессии, полностью с этим согласен. Реагировать на все это нужно было без промедления», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства констатировал, что ОДКБ удалось быстро и слаженно принять решения, чтобы не допустить ухудшения ситуации в Казахстане. Силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько этого потребует ситуация, подчеркнул Путин.

Ранее об участии иностранных террористов в беспорядках в республике заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, протесты координировались из единого центра, а целью боевиков было формирование хаоса и госпереворот в стране. Токаев также добавил, что боевики, которые планировали захватить резиденцию президента, отказались от своих планов, узнав о прибытии в страну миротворцев ОДКБ.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для машин. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. Вспыхнули массовые беспорядки, в некоторых городах фиксировались атаки мародеров.

