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Путин оценил действия ОДКБ в Казахстане

Путин: страны ОДКБ быстро приняли решения, которые не ухудшили ситуацию в Казахстане
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) быстро и слаженно приняли решения, которые позволили не допустить деградации ситуации в Казахстане. Так оценил действия Совета Коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, командующий миротворческим контингентом ОДКБ в Казахстане генерал Сердюков знает свое дело. Также в состав миротворцев вошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России. Силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько этого потребует ситуация, подчеркнул Путин.

Президент России считает, что страны ОДКБ должны быть готовы к любым провокациям, чтобы подобные трагедии не застали никого врасплох. Помимо этого, Владимир Путин назвал миротворческую операцию в Казахстане легитимной и исключительно современной.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане.

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Анастасия Шейкина
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