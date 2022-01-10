Россиянин расчленил мать и спрятал ее тело в лесу

В Татарстане 38-летнего жителя Чистополя обвинили в убийстве 61-летней матери. Об этом в понедельник, 10 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Шептицкий.

По данным следствия, преступление было совершено 6 января в доме на улице Академика Королева. Мужчина распивал спиртные напитки со своей матерью-пенсионеркой. В какой-то момент они поссорились, после чего сын жестоко избил женщину, а затем лег спать. Утром он обнаружил, что его мать мертва. Тогда он расчленил ее, после чего спрятал части тела в лесу на территории города.

Голову и ноги погибшей, разбросанные в разных местах, обнаружили местные жители, которые выгуливали собаку. Они же обратились в полицию. Стражам порядка удалось оперативно установить личность преступника. При обыске в его квартире были найдены другие части тела потерпевшей. На мужчину завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, на время следствия мужчину отправили в СИЗО.

8 декабря сообщалось, что в Свердловской области трое россиян убили приятеля, а затем расчленили его тело электролобзиком и спрятали его голову в холодильник.