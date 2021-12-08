Трое россиян расчленили тело друга лобзиком и спрятали его голову в холодильник

В Свердловской области трое мужчин убили 30-летнего россиянина во время ссоры, затем расчленили его электролобзиком, после чего спрятали голову жертвы в морозилке, а остальные части тела сожгли. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, преступление произошло на территории предприятия «Уральская диатомитовая компания». Четверо мужчин распивали там алкоголь. В какой-то момент между двумя приятелями произошел конфликт, во время которого мужчина ударил пострадавшего ножом в шею, после чего тот скончался.

Тогда подозреваемый и его друзья решили замести следы: они достали электролобзик и распилили им тело жертвы. Голову покойного они спрятали в холодильнике, а другие останки выбросили в канаву на территории предприятия и подожгли.

Однако полностью избавиться от следов преступления мужчинам не удалось: местный житель обнаружил в канаве обугленную руку и позвонил в полицию. Злоумышленников задержали по горячим следам. Они признались в содеянном.