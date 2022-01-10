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Сомнолог назвал способы быстро восстановить режим после новогодних праздников

Сомнолог Калинкин: для восстановления режима сна после праздников нужно меньше есть

Фото: Unsplash

Для восстановления режима сна после новогодних праздников не стоит употреблять избыточное количество тяжелой пищи, салатов и алкоголя. Такие способы быстрого восстановления назвал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин, сообщает RT.

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«К сожалению, это фактор [избыточный прием пищи], который, с одной стороны, улучшает засыпание, но, с другой стороны, приводит к фрагментации сна и к более раннему пробуждению, а также способствует значительному увеличению количества остановок дыхания и храпа во время сна», — сказал специалист.

Он также посоветовал ложиться спать раньше — около 22:00-23:00. Помимо этого, для восстановления режима сна важно вставать в районе 6:00-7:00, подчеркнул Калинкин.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» психолог Татьяна Потемкина дала россиянам советы для легкого возвращения к работе после праздников. По ее словам, нужно бережно относиться к себе, следить за эмоциональным и физическим здоровьем и регулярно менять виды деятельности.

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Анастасия Шейкина
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